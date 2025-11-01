Cengiz'e Artvin'de 'dur' diyen yok! Murgul için yeni ÇED başvurusu yaptı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., Artvin’in Murgul ilçesi Damar Mahallesi mevkiinde yeni bir maden projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Bu başvuruyla birlikte “Murgul Projesi”nde mevcut açık ocak ve yeraltı maden işletmelerine ek olarak yeni açık ocaklar, bir tank liç tesisi ve ilave atık depolama alanlarının devreye alınması planlanıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Proje dosyasına göre, şirket 41666 ruhsat numaralı sahada yürüttüğü madencilik faaliyetlerine devam ederken, üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Mevcut durumda Kızılkaya açık ocağında yılda yaklaşık 374 bin ton tüvenan cevher üretilirken, bu miktarın 1 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Yeni açılacak Mazothane açık ocağında ise dört yıl boyunca 250 bin ton/yıl üretim yapılacak; daha sonra bu alan Atık Depolama Tesisi (ADT) olarak kullanılacak.

Yeraltı madeni olan Çakmakkaya bölgesinde üretim kapasitesi aynı kalacak (yaklaşık 896 bin ton/yıl). Zenginleştirme tesisinin yıllık kapasitesi 4 milyon 95 bin ton, tank liç tesisinin kapasitesi ise 750 bin ton olarak belirtiliyor.

YENİ ATIK DEPOLAMA ALANLARI

Proje kapsamında, maden üretiminden kaynaklanacak atıkların ilk beş yıl boyunca Damar Atık Depolama Tesisi’ne (kapasite 9,4 milyon m³) gönderileceği, ardından üretimi tamamlanan Mazothane açık ocağının da atık depolama alanına dönüştürüleceği belirtildi. Mazothane’de planlanan atık kapasitesi 7,5 milyon metreküp olacak.

Şirket, mevcut flotasyon tesisine ek olarak kurulacak tank liç ünitesi ile düşük tenörlü cevherlerden “değerli çamur” (altın, gümüş vb. metaller) elde etmeyi planlıyor.

Çevre direnişi galip geldi: Cerattepe’deki altın madeninin faaliyeti durduruldu

Anasaya Mahkemesi'nden Cerattepe Kararı!

CENGİZ CERATTEPE'Yİ TALAN ETMİŞTİ

Eti Bakır A.Ş.’nin bir diğer faaliyeti olan Cerattepe Madeni, çevre örgütleri ve yerel halkın tepkisiyle Türkiye gündemine oturmuştu.

Yeşil Artvin Derneği’nin öncülüğünde yürütülen protestolar ve açılan davalar sonucunda, Danıştay ve yerel mahkemelerde ÇED iptali talepleri uzun süre tartışılmış, Artvin’de binlerce kişi maden sahasına yürüyerek eylem yapmıştı.

Yeni Murgul Projesi, coğrafi olarak Cerattepe’ye yakın bir bölgede bulunuyor. Yaşam savunucularının açtığı dava sonucu Anayasa Mahkemesi 'yaşam hakkını ihlal' edildiğini belirtmişti. Şu an davanın Danıştay'da olduğu öğrenildi.