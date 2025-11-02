Bilecik'in ormanları sonbaharla renklendi: Gören hayran kaldı

Yayınlanma:
Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut Göleti çevresindeki ormanlık bölgeler, sonbaharla renklendi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göletlerinin kıvrımlı yollarıyla bütünleşti.

Özellikle hafta sonları buralara gelip kamp ve gezi yapan ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri dronla havadan görüntülendi.

bilecikin-ormanlari-sonbaharla-renkleniyor.jpg

BURSA'DAN GELDİLER

Bozcaarmut Göleti'ne Bursa'dan eşi ve arkadaşıyla hafta sonu için kamp yapmaya gelen 28 yaşındaki Asena Domaniç, etraftaki doğal güzelliğe hayran kaldığını, bölgeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

bilecikin-ormanlari-sonbaharla-renkleniyor-3.jpg

Domaniç'in eşi 27 yaşındaki Oğuzhan Domaniç de çevrede adeta renk cümbüşü yaşandığını, bölgeyi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Kaynak:AA

