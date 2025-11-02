Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı

Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye'ye Karadeniz üzerinden girerek tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan Kahverengi Kokarca'ya ilişkin Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden üreticilere uyarı ve tavsiyeler geldi. Tarım ürünlerine zarar veren zararlı tür, ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giren istilacı tür Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys), tarımı tehdit etmesiyle üreticilerin korkulu rüyası oldu.

Tarım ve Orman Müdürlükleri, kısa sürede Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alarak diğer bölgelere doğru ilerlemeye başla Kahverengi Kokarca'ya ilişkin uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, zararlı türün fındık, hurma ve mısır başta olmak üzere 300’den fazla bitki türüne zarar verdiğini bildirdi. Kahverengi Kokarca, özellikle Aydın, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde görülüyor.

Kokarca kıyafeti giyip horon tepti! Kabus böcek için Trabzon'da eylemKokarca kıyafeti giyip horon tepti! Kabus böcek için Trabzon'da eylem

UZAK DOĞU KÖKENLİ, TÜRKİYE’NİN HER BÖLGESİNE YAYILIYOR

Türkiye'de uzun yıllardır görülen Kahverengi Kokarca, son bir yıldır istila boyutuna varacak şekilde yayıldı. Küresel ısınmadan ve vahşi avlanmadan kaynaklandığı değerlendirilen bu istila Karadeniz’den Marmara ve Ege’ye kadar yayıldı.

kahverengi-kokarca.jpg

300’DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜNÜ VURUYOR

Yaklaşık 1,5 santimetre boyundaki bu böcek, bitkilerin öz suyunu emerek meyve ve sebzelerde lekelenme, şekil bozukluğu ve kalite kaybına yol açıyor.

Zararlı böcek, en çok fındık, ceviz, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgiller, mısır, domates, biber ve fasulyeye zarar veriyor.

Uzmanlar, özellikle fındıkta iç meyvenin büzüşmesi nedeniyle ürün kalitesinin düştüğünü ve rekolte kaybının arttığını vurguluyor.

Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındıKahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ'NDEN ÜRETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden üreticilere yapılan uyarıda, istilayla mücadelede iki yöntemin birlikte uygulanması gerektiği bildirildi.

Kimyasal mücadele kapsamında ruhsatlı ilaçlarla yapılan kontrollü uygulamaların kısa vadede etkili olacağı ancak doğal dengeye zarar vermemek için dikkatli yapılması gerektiği belirtildi.

TOM, uzun vadeli çözüm olarak biyolojik mücadeleyi öneriyor. Kahverengi Kokarca'ya karşı en büyük düşmanı Samuray Arısı'nın (Trissolcus japonicus) doğaya salınması gerektiğini öneren uzmanlar, bu arı türünün, kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engellediğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Türkiye
Soylu o iddialara çok kızdı!
Soylu o iddialara çok kızdı!
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti