Kokarca kıyafeti giyip horon tepti! Kabus böcek için Trabzon'da eylem

Karadeniz’de kahverengi kokarca böceği istilası fındık üreticisini zora soktu. Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon’da etkisini artıran zararlı, fındıkların içini kurutarak ciddi verim kaybına yol açtı.

Sezon başında umutla işe koyulan çiftçiler, hasat sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ürünlerinin büyük kısmının içi boş çıktığını belirten üreticiler, “Fındık var ama içi yok. Emek boşa gitti” diyerek tepki gösterdi. Kimyasal ilaçların hem pahalı hem de etkisiz kalması nedeniyle birçok çiftçi ilaçlamadan vazgeçti.

KOKARCA YOLU FESTİVALİ DÜZENLEDİLER

Sorunun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Saadet Partisi, Trabzon’da “Kokarca Yolu Festivali” adını verdikleri ironik bir eylem düzenledi. Kokarca kostümü giyen bir kişi mizahi bir konuşma yaptı. Söz konusu kişi şunları söyledi:

Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı

“En içten kokularımla selamlıyorum. Ben ve akrabalarım yaklaşık 7 yıldır buradayız. Trabzon'da olmaktan çok memnunuz. Büyük büyük dedem Kore diyor ama Çin'den de gelmiş olabiliriz. Aramızda Afrika'ya, Avrupa'ya gidenler de oldu. Fakat başaramadılar. Türkiye başka, Trabzon bambaşka. Bunca yol, bunca ülke geçerek geldik ama buranın misafirperverliği, buranın bir Kokarca'ya verdiği sıcaklık başka yerde yok. Bu yüzden başta hükümetimiz ve yetkililere, sonra hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben Yalıncak Mahallesi'nde doğdum ve orada yaşıyorum. Anlayacağınız mahalle bizim sayılır. Arkadaşlarımı da Trabzon'un her yerinde görebilirsiniz. Fındıklarınızın, meyvelerinizin öz suyunu emerek karnımızı doyuruyoruz şükürler olsun. Hepsi çok lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Emeğinizi ve alın terinizi bizimle paylaşmanız paha biçilemez. Sizin için bir pahası vardır tabii ama o kadar da olsun ve artık. Birlikte yaşıyoruz sonuçta. Bağınızı, bahçenizi, evinizi, barkınızı bizimle paylaşıyorsunuz. Sizden sayılırız artık. Biz de büyük bütçenin bir parçasıyız. Tabii aranızda bizi istemeyenler de varmış. Ama nafile. Çünkü biz buradayız. Mecliste gelen araştırma önergesi de reddedildi. Şükürler olsun. Hükümetimiz de arkamızda. Sırtımız yere gelmez. Görünen o ki Saadet Partisi iktidara gelmediği sürece birlikteyiz. Konuşmamın sonuna gelirken bizi koruyup kollayan, bugüne kadar yaşamamız ve ürememiz için her türlü desteği veren hükümetimize ve bütün yetkililere tekrar teşekkür ediyorum. Nice senelerde nice Kokarca festivallerinde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.”

Kokarca kıyafeti giyen kişi açıklamasının ardından da horon tepti.

"KOKARCAYI HEP BİRLİKTE DİNLEDİK"

Eylemin ardından konuşan Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, kokarcanın üretici için büyük bir kabusa dönüştüğünü belirtti. Muratoğlu, “Kokarca'yı hep birlikte dinledik. O halinden gayet memnun. Ama halk için aynı şeyi söyleyemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Muratoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Kokarca Böceği Karadenizli üreticinin son yıllardaki en büyük kabusu haline dön gelmiştir. Artık bu zararlı yalnızca tarlalarda değil, evlerimizde, depolarımızda, çatılarımızda da yer edinmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı her fırsatta etkin mücadele yürütüyoruz demekte. Fakat sahada bambaşka bir tabloyla karşılaşılmaktadır.

Kokarca ülkemizde ilk kez 2017'de görüldü. O dönem karantina tedbirleri alınsaydı bugün Trabzon'un her ilçesine yayılmazdı.

Bugün geldiğimiz noktada Trabzon'un Akçaabat'ından Hayrat'ına, Çaykara'sından Düzköy'üne kadar hemen her yerde kokarca var.

Kokarca yalnızca fındığı değil, 300'ün üzerinde bitki türünü tehdit ediyor. Ancak en büyük darbe stratejik ürünümüz olan fındığa vurulmuştur.

Dünya fındık üretiminin yüzde 60'ını yapan Türkiye, 2024'te verimde yüzde 35 kayıp yaşamıştır. Bu gidişle üretim birkaç yıl içinde yüzde 70’e kadar düşebilir.

Bakanlık 7 yıl gecikmiş önlemleri başarı hikayesi gibi sunmaktadır. Bu yaklaşım kabul edilemez.

Bu mesele artık bir tarım değil, millî güvenlik meselesidir. Ülkenin en önemli ihracat ürünü tehdit altındadır.

Bölgede tarımsal acil durum ilan edilmeli, tüm kurumlar ortak planla harekete geçmelidir.

Kültür Bakanlığı yaz döneminde dev bütçelerle festivaller düzenliyor ama kokarca ile mücadeleye yeterli kaynak ayrılmıyor. Bu israftır, kul hakkıdır.

Bugün önlem alınmazsa yarın sadece fındığı değil Karadeniz'in geleceğini kaybederiz.”

Video: 61SAAT, Kuzeyekpres