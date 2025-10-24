Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı

Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca böceklerine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Ünye ilçesi Asarkaya Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen programla birlikte Gümüşhane’den getirilen 200 sülün, doğaya salındı.

Programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ferda Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu İl Müdürü Ersin Çakır ve görevliler katıldı.

"KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİYLE DOĞAL YOLDAN MÜCADELE ÖNEMLİ"

Burada konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, biyolojik mücadelenin önemini vurgulayarak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından doğaya salınmak üzere yetiştirilen sülünleri, bugün doğayla buluşturduk. Bu çalışma, doğadaki biyolojik dengeyi korumak ve fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarca böceğiyle doğal yoldan mücadele etmek açısından oldukça kıymetli. Esasen yapılması gereken, doğanın kendi dengesini içinde zararlılarla mücadele etmektir. Ancak yeterli olmadığı durumlarda kimyasal mücadelenin de bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.