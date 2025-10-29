Beyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde “kız isteme töreni” sırasında havai fişek atılmak isterken yaşanan kaza sonucunda bir binada yangın çıktı. Yangında, binada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Beyoğlu'nda bir apartmanda “kız isteme töreni” sırasında yaşanan bir havai fişek patlaması sebebiyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla hastanelere nakledildi.

HAVAİ FİŞEK KAZASI SEBEP OLDU

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda havai fişek patlaması neticesinde yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

