Yalova'da 5 katlı otelde yangın!

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, otelin en üst katında yer alan makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Olay sırasında otelde konaklayan misafir olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği öğrenildi.

YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ihbarı üzerine adrese hızla çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle otelde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.