Benzinde zam yağmuruna eşekli çözüm! Vatandaş deliliğe vurdu

Yayınlanma:
Benzinde yaşanan zam yağmuru vatandaşı çılgına çevirdi. Benzine en son yapılan 1 lira 19 kuruşluk zamma tepkiler yükselirken bir vatandaş, “Bir tane eşek alacağım, elime de bir çubuk alacağım onunla gezeceğim. Artık sesimiz soluğumuz konuşacak damarımız da kanımız da kalmadı" ifadelerini kullanarak isyan etti.

Dolar kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzine zammı da beraberinde getirdi. Benzine kallavi zam gelirken gece yarısı, akaryakıt istasyonlarında tabela güncellendi. 1 lira 19 kuruşluk zammın ardından vatandaş isyan etti.

benzin-zammi.jpg

TABELALAR GÜNCELLENDİ!

Benzin zammının ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılmaya başlanırken Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG ise 25,88 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzinin litresi 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL’den işlem görürken İzmir’de benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG ise 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

benzin.jpg

VATANDAŞ “EŞEKLİ” ÇÖZÜM BULDU!

Benzine yapılan zammın ardından yurttaşlar zam yağmuruna tepki göstererek isyan etti. Bir yurttaş, “eşekli” bir çözüm bularak “Bu saatten sonra artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Çiftçiliği bıraktık arabayı da bırakıyoruz. Bir tane eşek alacağım elime de bir çubuk alacağım onunla gezeceğim. Artık sesimiz soluğumuz konuşacak damarımız da kanımız kalmadı. Nedir bu?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş ise, “Vallahi iyi değil, gidişat hiç iyi değil. Geçinemiyoruz asgari ücretle çalışıyoruz. Zam bizi zorlayacak. Böyle giderse hiç tadı yok, millet arabaya binemez oldu.” ifadelerini kullanırken başka bir yurttaş ise, “Artık biz bunu kaldıramaz olduk. Geçinemiyoruz.” dedi.

benzin2.jpg

“ARABAYI EVE BAĞLAYACAĞIZ”

Zamma tepki gösteren başka bir vatandaş, “Nasıl alalım abi fakiriz biz. Binemeyeceğiz bu gidişle arabaya. Arabayı eve bağlayacağız.” derken bir yurttaş ise “Ben arabayı sattım at aldım, evde biniyorum sıkıntı yok. Gücümüz yetmiyor petrollere artık bitti.” ifadelerini dile getirdi.

benzin3.jpg

Kaynak:ANKA

