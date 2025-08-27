Benzine baba zam geldi! Tabela güncellendi

Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişiklikler Türkiye'de benzin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve EPDK payı da eklendikten sonra KDV ilave edilen litre fiyatı son güncelleme ile 1 liranın üzerinde değişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip edilirken dün yapılacağı açıklanan zam gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıtıldı.

BENZİNE BABA ZAM GELDİ!

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazken, benzine zam yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı.

Nüfus ve araç yoğunluğu sebebi ile tüketimin en fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarının nasıl etkilendiği merak konusu olurken güncel fiyatlar şu şekilde oldu:

TABELA GÜNCELLENDİ

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG ise 25,88 TL seviyesinde bulunuyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL’den işlem görüyor.

İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG ise 26,33 TL seviyesinde satışa sunuluyor.