Benzine baba zam geldi! Tabela güncellendi

Benzine baba zam geldi! Tabela güncellendi
Yayınlanma:
Dolar kurunda yaşanan hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından benzine baba zam geldi. Gece yarısı istasyonlarda tabela güncellendi. 1 lira 21 kuruşluk zammın ardından güncel fiyatlar belli oldu.

Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişiklikler Türkiye'de benzin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve EPDK payı da eklendikten sonra KDV ilave edilen litre fiyatı son güncelleme ile 1 liranın üzerinde değişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip edilirken dün yapılacağı açıklanan zam gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıtıldı.

BENZİNE BABA ZAM GELDİ!

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazken, benzine zam yapıldı.

benzine-baba-zam-geldi-tabela-guncellendi-5.jpg

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı.

benzine-baba-zam-geldi-tabela-guncellendi-4.jpg

Nüfus ve araç yoğunluğu sebebi ile tüketimin en fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarının nasıl etkilendiği merak konusu olurken güncel fiyatlar şu şekilde oldu:

TABELA GÜNCELLENDİ

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılıyor.

benzine-baba-zam-geldi-tabela-guncellendi.jpg

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG ise 25,88 TL seviyesinde bulunuyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL’den işlem görüyor.

benzine-baba-zam-geldi-tabela-guncellendi-3.jpg

İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG ise 26,33 TL seviyesinde satışa sunuluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Altında tansiyon düşmüyor
Altında tansiyon düşmüyor
Dolarda ibre hareketsiz kaldı
Dolarda ibre hareketsiz kaldı
Temu'dan alışveriş yapanlara kötü haber! Gümrük vergisi için düğmeye basıldı
Temu'dan alışveriş yapanlara kötü haber!