Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak

Türk Telekom, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda, toptan ücretlerini yılda iki kez güncelleyebileceğini duyurdu.

Güncellemelerde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dikkate alınacak ve düzenleme 1 Temmuz 2026’dan itibaren uygulanacak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Türk Telekom’un düzenlemeye tabi toptan hizmetlerinin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Tarife güncellemelerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) esas alınacak. Buna göre yapılacak artışlar, ilgili dönemdeki ÜFE’nin 2025 Nisan ayı ÜFE’sine oranını aşamayacak.

Türk Telekom, yeni tarifelerini yürürlüğe girmeden en az bir ay önce kamuoyuna duyuracak. Bu uygulama, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yapılacak güncellemeler için geçerli olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: