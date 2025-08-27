Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak

Türk Telekom, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı çerçevesinde toptan ücretlerini yılda iki kez güncelleyebileceğini açıkladı. Güncellemelerde ÜFE dikkate alınacak, düzenleme ise 1 Temmuz 2026’dan itibaren uygulanacak.

Türk Telekom, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda, toptan ücretlerini yılda iki kez güncelleyebileceğini duyurdu.

Güncellemelerde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dikkate alınacak ve düzenleme 1 Temmuz 2026’dan itibaren uygulanacak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Türk Telekom’un düzenlemeye tabi toptan hizmetlerinin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Tarife güncellemelerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) esas alınacak. Buna göre yapılacak artışlar, ilgili dönemdeki ÜFE’nin 2025 Nisan ayı ÜFE’sine oranını aşamayacak.

Türk Telekom, yeni tarifelerini yürürlüğe girmeden en az bir ay önce kamuoyuna duyuracak. Bu uygulama, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yapılacak güncellemeler için geçerli olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

