"Beni Bahçeli'ye götürün" demişti! MHP lideri Bahçeli'den şehit babasına telefon

Yayınlanma:
MHP lideri Devlet Bahçeli, taziye ziyaretinde kendisini görmek istediğini söyleyen şehit babasını aradı. Bahçeli, görüşmede "Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim" ifadelerini kullandı.

TSK'ya ait C13O askerî kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi ile şehit olan 20 askerden Tekirdağlı Hava Astsubay İlker Aykut’un taziye evinde duygusal anlar yaşanmıştı.

"BENİ DEVLET BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN"

Şehit Aykut'un babası Ünal Aykut, kendilerini ziyarete eden MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e cenazede sarılarak "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" dedi.

BAHÇELİ ŞEHİT BABASINI ARADI

Bu sözlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şehidin babasını aradığı öğrenildi.

TGRT Haber'in aktardığına göre, Bahçeli Aykut’u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli’nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

