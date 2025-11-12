"Baba biz dönüyoruz" demişti... Şehit haberi ulaşan ailesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehitler arasında yer alan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut ile Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın memleketlerine acı haber ulaştı.

“BABA BİZ DÖNÜYORUZ” DEDİ, DÖNEMEDİ

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi’nde yaşayan Ünal ve Zülbiye Aykut çiftine, oğulları Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un (39) şahadet haberi Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi.

Haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan anne Zülbiye Aykut, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şehidin babası Ünal Aykut, “Zaten siz de benim oğlumsunuz” diyerek askerlere sarıldı.

1 çocuk babası şehit Aykut’un, Azerbaycan’dan uçağa binmeden önce babasını arayarak, “Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?” dediği, babasının da “Ektim oğlum” yanıtını verdiği öğrenildi.

20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

LÜLEBURGAZ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın (27) şahadet haberi ise Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’taki ailesine ulaştı.

Acı haberi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gerenli verdi.

Anne Nurdan ve baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşarken, evin önüne Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan burada yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu vatan sizlerle gurur duyuyor. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin.” dedi.