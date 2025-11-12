20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki dağlık arazide gerçekleşen kazanın ardından, uçağın enkazının bulunduğu noktaya ulaşıldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi ve hava koşullarında çalışmalarını yürüttüğü görüldü. Gürcistan makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara, askeri ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, elim kazanın ardından bir açıklama yaparak başsağlığı diledi. Bakan Güler, mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan’dan ülkemize dönmek üzere havalanan C-130 uçağımızın düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Uçağın düşüş nedenine ilişkin teknik incelemelerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kazaya neyin sebep olduğu, yapılacak detaylı araştırmaların ardından netlik kazanacak.
ŞEHİTLERİN AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI
Kazada şehit olan 20 askerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından, acı haber Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerine ulaştırıldı. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asılırken, taziye çadırları kurulmaya başlandı.
Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde:
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
- Hava Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Başçavuş Burak Özcan