20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki dağlık arazide gerçekleşen kazanın ardından, uçağın enkazının bulunduğu noktaya ulaşıldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi ve hava koşullarında çalışmalarını yürüttüğü görüldü. Gürcistan makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara, askeri ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, elim kazanın ardından bir açıklama yaparak başsağlığı diledi. Bakan Güler, mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan’dan ülkemize dönmek üzere havalanan C-130 uçağımızın düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçağın düşüş nedenine ilişkin teknik incelemelerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kazaya neyin sebep olduğu, yapılacak detaylı araştırmaların ardından netlik kazanacak.

ŞEHİTLERİN AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Kazada şehit olan 20 askerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından, acı haber Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerine ulaştırıldı. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asılırken, taziye çadırları kurulmaya başlandı.

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde: