20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Yayınlanma:
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi bir askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğu duyuruldu. Kazanın ardından uçağın enkazına ulaşılırken, bölgeden ilk görüntüler de paylaşıldı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki dağlık arazide gerçekleşen kazanın ardından, uçağın enkazının bulunduğu noktaya ulaşıldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi ve hava koşullarında çalışmalarını yürüttüğü görüldü. Gürcistan makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara, askeri ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.

69142a6a7417390292e2b8f1.jpg

69142a8c7417390292e2b8fb.jpg

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, elim kazanın ardından bir açıklama yaparak başsağlığı diledi. Bakan Güler, mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan’dan ülkemize dönmek üzere havalanan C-130 uçağımızın düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

69142a877417390292e2b8f3.jpg

69142a8c7417390292e2b901.jpg

691425e27417390292e2b8a2.jpg

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçağın düşüş nedenine ilişkin teknik incelemelerin ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kazaya neyin sebep olduğu, yapılacak detaylı araştırmaların ardından netlik kazanacak.

691425e27417390292e2b8a4.jpg

691425e27417390292e2b8a6.jpg

ŞEHİTLERİN AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Kazada şehit olan 20 askerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından, acı haber Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerine ulaştırıldı. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asılırken, taziye çadırları kurulmaya başlandı.

69142e617417390292e2b93e.jpg

69142a897417390292e2b8f9.jpg

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde:

20-askerimiz.jpg

  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
  • Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
  • Hava Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Başçavuş Burak Özcan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

