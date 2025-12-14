Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için özgürlük mitingi gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, “Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” yazılı pankartlar ve sloganlarla Zeydan Karalar için özgürlük talebinde bulundu.