Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!

Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!
Yayınlanma:
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için özgürlük mitingi gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, “Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” yazılı pankartlar ve sloganlarla Zeydan Karalar için özgürlük talebinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, beş ayı geçkin süredir tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için özgürlük talebiyle yürüyüş düzenledi.

Zeydan Karalar 150 gündür tutuklu! Hemşerileri meydanlara çıktıZeydan Karalar 150 gündür tutuklu! Hemşerileri meydanlara çıktı

Eylem yapan kadınlara, Atatürk Caddesi’nden geçen özel halk otobüsleri ve toplu taşıma minibüsleri de kornalarla destek verdi.

adana.jpg

“ZEYDAN BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR”

Büyükşehir Belediyesi’nin yanında bulunan Sanatçılar Parkı’nın önünde başlayan yürüyüş, Adalet Nöbeti’nin tutulduğu çadırın önünde son buldu.

adana4.jpg

“Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” pankartı taşıyan kadınlar, “Kadınlar Burada Başkanının Yanında, Zeydan Başkan Onurumuzdur, Durmadan Yılmadan Zeydan Karalar, Zeydan Başkan Yalnız Değildir, Zeydan Adana Gibi Başkan” sloganları atarak yürüdü.

Kaynak:ANKA

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Türkiye
Hakan Fidan'dan YPG'ye siyaset çağrısı: Yoksa operasyon
Hakan Fidan'dan YPG'ye siyaset çağrısı: Yoksa operasyon
Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması
Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması
Bisikletle 3 bin 450 km gidip Medine'ye vardı: 68 yaşında rekor yolculuk
Bisikletle 3 bin 450 km gidip Medine'ye vardı: 68 yaşında rekor yolculuk