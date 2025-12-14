Belediyenin kadın çalışanlarından ‘Zeydan Karalar’a Özgürlük’ eylemi!
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, beş ayı geçkin süredir tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için özgürlük talebiyle yürüyüş düzenledi.
Zeydan Karalar 150 gündür tutuklu! Hemşerileri meydanlara çıktı
Eylem yapan kadınlara, Atatürk Caddesi’nden geçen özel halk otobüsleri ve toplu taşıma minibüsleri de kornalarla destek verdi.
“ZEYDAN BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR”
Büyükşehir Belediyesi’nin yanında bulunan Sanatçılar Parkı’nın önünde başlayan yürüyüş, Adalet Nöbeti’nin tutulduğu çadırın önünde son buldu.
“Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” pankartı taşıyan kadınlar, “Kadınlar Burada Başkanının Yanında, Zeydan Başkan Onurumuzdur, Durmadan Yılmadan Zeydan Karalar, Zeydan Başkan Yalnız Değildir, Zeydan Adana Gibi Başkan” sloganları atarak yürüdü.
Kaynak:ANKA