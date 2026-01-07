Birleşik Metal İş'ten MESS'e karşı eylem kararı: Yüzlerce işçi iş bırakacak

Metal işçileri ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, 43 fabrikada 1 er saat iş bırakma kararı aldı.

METAL İŞÇİLERİ 1 SAAT İŞ BIRAKACAK

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, kararı şu ifadelerle duyurdu:

"155 bin metal işçisini kapsayan MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde uyuşmazlık sonrası 4. Kez iş bırakma eylemlerimizi yarın (08.01.2026) kararlılıkla uygulayacağız. Sözleşme kapsamındaki örgütlü olduğumuz 43 fabrikada yarın sabah vardiyalarından itibaren tüm vardiyalarda 1 er saat iş bırakacağız."

155 bin metal işçisini kapsayan MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde uyuşmazlık sonrası 4. Kez iş bırakma eylemlerimizi yarın (08.01.2026) kararlılıkla uygulayacağız.

Sözleşme kapsamındaki örgütlü olduğumuz 43 fabrikada yarın sabah vardiyalarından itibaren tüm vardiyalarda 1… — ÖZKAN ATAR (@OzkanAtarr) January 7, 2026

"PATRONLARIN ELLERİNİ CEBİNE ATMA ZAMANI"

"Aynı zamanda 15 günlük resmi arabulucu süresi de bu hafta doluyor" diyen Atar, "Bir taraftan tüm işyerlerindeki üyelerimize yönelik grev eğitimlerimizi de planlayarak uygulamaya başladık. Haklı ve meşru taleplerimizin kabulü için mücadelemizi büyütüyoruz" ifadelerini kullanarak işçileri dayanışmaya katılma çağrısında bulundu: