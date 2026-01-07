AKP'nin yönettiği kentte 36 saattir su yok! Yurttaş isyan etti: Belediyeden hiçbir hareket yok!

Yayınlanma:
AKP'nin yönettiği Elazığ'da, 36 saati aşkın süredir kentte sular akmıyor. Kent sakinleri, belediyeden konuyla ilgili herhangi bir aksiyon alınmadığını belirterek, "Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi’ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah" dedi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Elazığ'da 36 saatten uzun bir süredir kentte su sorunu yaşanıyor. Elazığlılar, AKP'nin yönetimindeki kent belediyesinin konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını öne sürdü.

Elazığ’da 108 köy yolu kara teslim oldu!Elazığ’da 108 köy yolu kara teslim oldu!

5 MAHHALEDE SU KESİNTİSİ: ÇEŞME BAŞLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Elazığ Belediyesi, şehre su akışını sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Sürsürü, Ataşehir ve Olgunlar mahallelerinde gün içinde su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Kesintinin ardından kent genelinde çeşmelerde uzun kuyruklar oluştu.

ARIZA GİDERİLDİ, SU GELMEDİ

Arızanın giderildiği açıklansa da suların gelmemesi tepkileri artırdı.

Bir kent sakini, evindeki musluklardan su akmadığını göstermek için kayda aldığı videoda, şu ifadelerle belediyeyi eleştirdi:

"Elazığ Ataşehir Mahallesi’nde sularımız olmadığı için kombiyi çalıştıramıyoruz. Ev buz gibi. Dışarda 15 santim kar var. Su kesintisinden dolayı belki borular donacak ve su gelse bile evimize su gelmeyecek. Rezillik diz boyu. Bulaşığı, temizliği boş verin kendi kişisel ihtiyaçlarımızı, temizliğimizi yapacak su bile yok. Kar yağdığı zaman araçlarla dışarı çıkamıyoruz. Belediyenin çalışmaları çok olumsuz yönde. Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi’ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

