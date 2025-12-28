Elazığ’da 108 köy yolu kara teslim oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, ülkenin birçok şehrinden kar manzaraları gelmeye başladı.

Ankara güne karla uyandı! İşte o beyaz manzara

Kar yağışının etkisini gösterdiği illerden biri olan Elazığ’da, kar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

108 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI!

Elazığ’ın ilçelerinden Arıcak’ta 1, Baskil’de 14, Maden’de 11, Karakoçan’da 21, Keban’da 3, Kovancılar’da 11, Palu’da 28 ve Sivrice’de 19 köy yolu ulaşıma kapanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan'dan Bartın'a... Yurdun dört bir yanı beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, kapanan yolların açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmaların devam ettirildiği bildirildi. .