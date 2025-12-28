Ankara güne karla uyandı! İşte o beyaz manzara

Yayınlanma:
Ankaralılar, güne bembeyaz bir manzarayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Ankara’da da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, ardında görenleri büyüleyen manzaralar bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), geçtiğimiz günlerde Ankara için kritik kar ve soğuk hava uyarısında bulunmuştu. Başkentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiği açıklanmıştı.

ANKARALILAR GÜNE BEMBEYAZ BİR MANZARAYLA BAŞLADI!

Ankara’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ormanlık alanlar, çatı ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte yaşayanlar, sabah bembeyaz bir manzarayla karşılaşırken karın yollarda da ince bir tabaka oluşturduğu görüldü.

VATANDAŞLAR KARIN TADINI ÇIKARDI!

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı’nda da muhteşem görüntüler oluşurken hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, ormanlık alanda kamp yaptı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük Ankara hava durumunda bugün, yarın, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

İşte Ankara’nın 5 günlük hava durumu:

Pazar: Kar Yağışlı -2°C 2°C

Pazartesi: Hafif Kar Yağışlı -3°C 0°C

Salı: Çok Bulutlu -5°C 5°C

Çarşamba: Kar Yağışlı -1°C 5°C

Perşembe: Kar Yağışlı -3°C -1°C


