Ankara güne karla uyandı! İşte o beyaz manzara

Ankaralılar, güne bembeyaz bir manzarayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Ankara’da da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, ardında görenleri büyüleyen manzaralar bıraktı.