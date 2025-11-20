Batum Başkonsolosu kumarhanede görüntülendi!

Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs’ün kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Altınörs'ün kariyer geçmişi ve eşiyle ilgili iddialar TBMM’de tartışma konusu oldu. Dışişleri kökenli olmayan, ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu Altınörs 1 Ekim 2024’te Batum Başkonsolosu olarak atanmıştı.

Altınörs, diplomasiye geçişinin ardından Belçika, Avustralya ve ABD’de Columbia Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yürüttü; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çevre, iklim değişikliği, enerji, sürdürülebilir kalkınma ve sınıraşan sular gibi alanlarda görev aldı. Daha önce de Hindistan’ın Haydarabad kentinde başkonsolosluk yapmıştı.

“RESMİ ARAÇLA GÜZELLİK MALZEMESİ TAŞINDI” İDDİASI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan, TBMM’de Dışişleri bütçe görüşmeleri sırasında Başkonsolos Altınörs hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Tan, Altınörs’ün kumarhanede çekilen fotoğrafları nedeniyle suç örgütlerinin baskısına maruz kaldığını belirtti.

Tan ayrıca, Altınörs’ün eşinin Batum’da ve Ankara’da güzellik merkezleri açtığını, bu işletmelere ait malzemelerin başkonsolosluğa ait resmî araçlarla taşındığını öne sürdü. Bu iddia, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde etik kuralların ihlal edildiğine ilişkin tartışmaları artırdı.

DIŞİŞLERİ’NDEN YANIT YOK

İddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Muhalefet ise atamalarda “liyakat yerine siyasi tercihlerin” öne çıktığını savunuyor.