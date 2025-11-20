Cemaat yurdunda çocuğa işkence babaya tehdit! "Seni üçüncü kattan aşağı atarız"

Cemaat yurtlarındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. İşkence ve taciz iddialarının eksik olmadığı bu yurtlardaki son skandal Kayseri'de yaşandı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre daha dokuzuncu sınıf öğrencisi olan bir öğrenci Kayseri'deki Özel Mustafa Setenci Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda şiddete maruz kaldı.

2024 yılının haziran ayında meydana gelen şiddet olayında dokuzuncu sınıf öğrencisi yurttaki soğuk hav deposuna kapatıldı. Yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından darbedilen ve küfürlere maruz kalınan öğrencinin bir de video kaydı alındı.

BABADAN SAVCILIĞA BAŞVURU

Vahim durumu öğrenen baba soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda oğlu için yurt yönetimi ile görüştüğünde oğlunun geleceği ile tehdit edildiğini, ayrıca çocuğuna şiddet uygulayanların da, "ailene anlatırsan seni üçüncü kattan atarız' diyerek tehdit ettiğini yazdı:

"Oğlum 2023/2024 eğitim-öğretim yılında Özel Mustafa Setenci Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda dokuzuncu sınıf öğrencisi olarak kalmıştır. Oğlum, oradaki diğer öğrencilerin kendisini rahatsız ettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine yurt yönetimine bilgi vermeme rağmen, rahatsızlık veren öğrencilere herhangi bir disiplin süreci ve müeyyide bu süre zarfında işletilmemiştir. Eğitim öğretim yılının bitiminden itibaren arkadaşlarından bana sosyal medya üzerinden gönderilen bir videoda 16 Haziran 2024 tarihinde oğlumu darbettiklerini, soğuk hava deposuna kapatıp orada uzun müddet alıkoyduklarını, tehdit ve işkence ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayım. Oğluma bu olayı neden bana anlatmadığını sorduğumda, ‘Baba beni tehdit ettiler, eğer bunu ailenle paylaşırsan seni yurdun üçüncü katından aşağı atar, düştü deriz’ dediler. ‘Sene boyunca bana sürekli işkence ettiler, dalga geçtiler, tehdit, küfür ettiler. Bu yüzden sana anlatamadım’ cevabını aldım. Yurt yönetimi ile görüştüğümde bu konuyu kapatmamı, aksi takdirde çocuğumun zarar göreceği, bir geleceğinin olamayacağı şeklinde tehdit söylemleri ile karşılaştım. Oğlumun psikolojisi bozulmuş ve kendisinde büyük travmalar oluşmuştur. Yaşadıklarından dolayı oğlum okula gitmek istememekte ve eğitim-öğretim hayatının dışına çıkmıştır"

İDDİANAMEDEN: ŞAKALAŞMIŞ OLABİLİRLER

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada iki ayrı iddianame yazıldı. Bir çocuk bir de yetişkin erkek için ceza istendi. İddianamelerin birinde 23 yaşındaki Fatih E. adlı sanığın “Çocuğu zorla hürriyetinden yoksun bırakma eziyet etme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan cezalandırılması istendi.

Fatih E. savunmasında iddiaları kabul etmeyip mağduru tanımadığını söyledi. İddianamede Fatih E.'nin arkadaş arasında şakalaşmış olabileceği yer aldı. 15 yaşındaki çocuk için "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza istendi.

YURT MÜDÜRLERİ SORUŞTURMADA YOK

Söz konusu soruşturmada yurt müdürü Muhammet Enes P.’nin ifadesini aldı. Enes P. ifadesinde, “Haberim yoktu” dedi. Savcılık ise Enes P. için “delil yetersizliğinden” kovuşturmaya yer yok kararı verdi.