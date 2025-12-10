Başkentin göbeğinde yıllarca tutsak edilen çocuğun son hali! Bakan ziyaret etti...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tavuk ve güvercinlerin bulunduğu bir kümeste kaldıkları belirlenen engelli Adnan ve iki kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Çocukların güvenli bir kuruma yerleştirildiği açıklandı. İstismar da bir sosyal medya fenomeninin çabası sayesinde ortaya çıktı.

BAŞKENTİ GÖBEĞİNDE YILLARCA TUTSAK EDİLEN ÇOCUĞU BAKAN ŞİMDİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları yerleştirildikleri kurumda ziyaret etti. Göktaş, Adnan'ın sağlık durumu, tedavi süreci ve verilen psikososyal destek hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Adnan’ın tekerlekli sandalyesini sürerek bahçede dolaştıran Göktaş, çocukla sohbet etti.

Engelli çocuk 7 yıl boyunca güvercin kümesinde tutsak edildi! Vicdansızlığın böylesi görülmedi

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz"

YEDİ YIL ANKARA'DA, EN MERKEZİ İLÇELERDEN BİRİNDE TUTSAK

1 yaşındaki engelli Adnan ve iki kardeşinin yedi yıl boyunca Altındağ ilçesinde amcaları tarafından kümeste tutulduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Çocukların yalnızca kuru ekmek ve suyla beslendiği öğrenildi.

Üç kardeş babalarının ölümünün ardından anneleri tarafından terk edildi. Bakımlarıyla ilgilenen amca, devlet yardımı olarak ayda yaklaşık 30 bin lira aldığı hâlde çocuklara insanca bir yaşam sunmadı. Kardeşler, güvercinlerin bulunduğu soğuk ve rutubetli bir kümeste yaşamaya zorlandı.

Durumu fark eden komşular yetkililere ihbarda bulundu. Yapılan incelemeler sonucu çocuklar kurtarıldı. Ancak olayın ardından amca ve eşi, kendi dört çocuklarıyla birlikte kayıplara karıştı. Polis ekipleri haklarında arama çalışması başlattı.

Sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, çocukların kurtarıldığını duyurdu. Oyanık’ın paylaştığı görüntülerde, engelli çocuğun güvercin pislikleriyle kaplı, rutubetli ve sağlıksız bir ortamda tutulduğu görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve güvenli bir kuruma yerleştirildiklerini açıkladı.