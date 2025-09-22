Balıkesir'de kontrolden çıkan TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'de kontrolden çıkan TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Balıkesir’in Karesi ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Yusuf B. (36) yaşamını yitirdi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yusuf B. (36) yönetimindeki 45 AGE 258 plakalı TIR, Yeniköy Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Yusuf B., yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

