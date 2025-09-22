Balıkesir'de kontrolden çıkan TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yusuf B. (36) yönetimindeki 45 AGE 258 plakalı TIR, Yeniköy Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Yusuf B., yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde normale döndü.

Roger Waters'tan Netanyahu'ya soykırım tepkisi: Senin gibiler için yolun sonu

Manisa'da hasadı başladı: Kasalara konuluyor, Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor!

'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi