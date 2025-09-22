Roger Waters'tan Netanyahu'ya soykırım tepkisi: Senin gibiler için yolun sonu

Yayınlanma:
Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, sosyal medya üzerinden İsrail'in soykırımına tepki gösterdiği bir video paylaştı. Netanyahu'nun ismini söyleyip tüküren rock efsanesi, "Biz fazlayız siz ise az bir santim bile kıpırdamayacağız" dedi.

İngiliz rock müzik efsanesi ve Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırıma bir kere daha tepki gösterdi.

Netanyahu'nun 'Kudüs bizimdir' sözlerine Erdoğan'dan yanıtNetanyahu'nun 'Kudüs bizimdir' sözlerine Erdoğan'dan yanıt

Netanyahu’nun ismini söyleyip tüküren Waters, “biz fazlayız siz ise az, bir santim bile kıpırdamayacağız” dedi.

SİZİN GİBİLER İÇİN ARTIK YOLUN SONU

Barış mesajı veren Waters paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu, Ekvador’da Noboa, Arjantin’de Milei. Hepiniz. Sizin ve sizin gibiler için artık yolun sonu. Biz fazlayız siz ise az, biz fare değiliz insanız. Bir santim bile kıpırdamayacağız. Bunun üstesinden geleceğiz. Barış!”

BM ÖNÜNDEKİ PROTESTOYA KATILDI

Waters, perşembe günü oylamanın yıldönümü için New York'taki BM genel merkezinin önünde toplanan kalabalığa katılarak, İsrail'e silah ambargosu ve Filistinlilere yönelik “soykırımı” durdurmak için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Pink Floyd kurucularından olan Waters burada, “Filistin'i, nehirden denize kadar olan ülkeyi özgürleştirmeliyiz ve bunu şimdi yapmalıyız. Aksi takdirde çok geç olacak. israil'e silah tedarik etmeye devam eden ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkeler, Gazze'deki soykırımdan eşit derecede sorumludur” diye konuşmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

