Netanyahu'nun 'Kudüs bizimdir' sözlerine Erdoğan'dan yanıt
Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Kudüs bizimdir" sözlerine cevap verdi. Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek" dedi.

Çarşamba günü katıldığı Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, İsrail ve Gazze'deki soykırım hakkında açıklamlarda bulundu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alarak "Kudüs bizim şehrimiz sizin değil" sözlerine cevap verdi.

'HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI'

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız"

"Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek"

"Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır"

'İSRAİL HAYDUTLUĞUNA KARŞI DAYANIŞMA' VURGUSU

"Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz"

"Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır"

'DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

"İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez"

"Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız"

NE OLMUŞTU

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kudüs ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, "Burası bizim şehrimiz sizin değil bizim" demişti.

İsrail Başbakanı Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump’ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs’ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

