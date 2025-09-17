Netanyahu'nun 'Kudüs bizimdir' sözlerine Erdoğan'dan yanıt

Çarşamba günü katıldığı Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, İsrail ve Gazze'deki soykırım hakkında açıklamlarda bulundu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alarak "Kudüs bizim şehrimiz sizin değil" sözlerine cevap verdi.

'HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI'

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız" "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek" "Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır"

'İSRAİL HAYDUTLUĞUNA KARŞI DAYANIŞMA' VURGUSU

"Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" "Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır"

'DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

"İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez" "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız"

NE OLMUŞTU

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Kudüs ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, "Burası bizim şehrimiz sizin değil bizim" demişti.

Netanyahu, 'Mesut Yılmaz' anısıyla Erdoğan'a rest çekti: "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan"

İsrail Başbakanı Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: