Netanyahu'dan Katar saldırısı sonrası ilk açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail tarafından Katar'da, Trump'ın ateşkes teklifini görüşmek için toplanan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının ardından ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Operasyonu İsrail düzenlemiştir ve tam sorumluluk alıyoruz" dedi.

