Netanyahu'dan Katar saldırısı sonrası ilk açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail tarafından Katar'da, Trump'ın ateşkes teklifini görüşmek için toplanan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının ardından ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Operasyonu İsrail düzenlemiştir ve tam sorumluluk alıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da ABD'nin Gazze'deki ateşkes teklifini görüşen Hamas müzakere heyetini hedef almasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

İsrail ve ABD basınında yer alan iddiaların aksine Netanyahu, saldırının tamamen İsrail tarafından planlanıp yürütüldüğünü öne sürdü. Öte yandan kamuoyunda yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı onayladı ve saldırı sırasında Katar üzerinde ABD ve İngiltere'ye ait casus uçakları uçuyordu.

'İSRAİL TAM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR'

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabından İngilizce bir açıklama yayımlayan İsrail Başbakanlık Ofisi paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanlık Ofisi:

Bugün, Hamas'ın terörist liderliği üyelerine karşı aldığı aksiyon tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur.

Bunu İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve İsrail tam sorumluluğu üstlenmektedir"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

