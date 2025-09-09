Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası

Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası
Son dakika... Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kentin Dakara bölgesinden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu saldırıyı resmen üstlendi. Hamas'a yönelik suikast olduğu ifade edildi. İddiaya göre saldırı ABD'nin ateşkes teklifini görüşen Hamas heyetine toplantı sırasında yapıldı ve Hamas lideri Halil el Hayya'nın öldürüldüğü iddia edildi. Hamas bu iddiayı yalanladı.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıda Hamas lideri Halil el Hayye ve Halid Meşal'in öldürüldüğünü iddia etti.

HAMAS: ÖLEN ÜYEMİZ YOK

Hamas ise el Hayye'nin hedef alındığını doğruladı ancak saldırıdan canlı olarak kurtulduğunu söyledi ve iddiayı yalanladı. Örgüt, saldırı sırasında toplantıda olan tüm yöneticilerinin saldırıdan canlı olarak kurtulduğunu belirtti.

ABD'NİN HABERİ VARDI

İsrail ordu kaynakları Katar'da yaşayan Hamas yöneticilerine yönelik suikast operasyonu düzenlendiğini söyledi. Ayrıca saldırıdan ABD Başkanı Donald Trump'ın haberdar olduğu ve onay verdiği öne sürüldü. Ayrıca saldırı sırasında Katar üzerinde ABD ve İngiltere'ye ait casus uçakların uçtuğu bildirildi.

Patlamalara ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken bölgeden yükselen dumanların görüntüsü paylaşıldı.

TOPLANTI SIRASINDA HEDEF ALINDI

Daha sonra İsrail ordusu da saldırıyı resmen üstlendi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Ordu ve Shin Bet, hava kuvvetleri yoluyla Hamas liderliğine bir saldırı yaptı" dendi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Doha'daki saldırının Hamas liderlerine yönelik olduğunu açıkladı. Filistinli kaynaklar saldırı sırasında Hamas yetkililerinin bir toplantı yaptığını bildirdi.

HEDEF ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

İsrail Kanal 14'e konuşan bir İsrailli yetkili saldırıya ilişkin "Katar'da Khalil al-Hayya ve Zaher Jabarin dahil Hamas liderlerine saldırı düzenledik ve sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMAS ATEŞKES HEYETİNE SALDIRILDI

Filistinliler, İsrail'in Doha'da, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD önerisini görüşmek üzere toplanan Hamas müzakere heyetine saldırdığını iddia ediyor. Irak'taki İran yanlısı milislerle bağlantılı “Sabreen News” haber ajansı, olay yerinde 12 patlama duyulduğunu bildirdi.

KATAR'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doha'da Hamas Siyasi Bürosu'nun bir dizi üyesinin ikametgahını hedef alan İsrail'in korkakça saldırısını kınıyoruz.

Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuku ihlal etmekte ve Katarlıların ve bölge sakinlerinin güvenliğini ve emniyetini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Katar Devleti bu saldırıyı şiddetle kınamakta ve İsrail'in bu pervasız davranışını hoş görmeyeceğini teyit etmektedir.

Katar Devleti, güvenliğini ve egemenliğini hedef alan hiçbir eylemi hoş görmeyeceğini teyit etmektedir."

İSRAİL'İN SALDIRDIĞI BİNANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

g0aem4cxyaawcvh.jpg
İsrail'in Hamas müzakere heyetini hedef aldığı binanın saldırı sonrası ilk görüntüleri

İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği bölgeden görüntüler paylaşılıyor

Patlamanın yaşandığı bölgenin bir fotoğrafı

g0abkm2xmaaudet.jpg
Katar'ın başkenti Doha'da yaşanan patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükseliyor

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

