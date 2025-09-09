İsrail'in saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısının ardından Katar'dan ilk açıklama geldi. Saldırıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere toplanan Hamas müzakere heyeti hedef alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doha'da Hamas Siyasi Bürosu'nun bir dizi üyesinin ikametgahını hedef alan İsrail'in korkakça saldırısını kınıyoruz.

Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuku ihlal etmekte ve Katarlıların ve bölge sakinlerinin güvenliğini ve emniyetini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Katar Devleti bu saldırıyı şiddetle kınamakta ve İsrail'in bu pervasız davranışını hoş görmeyeceğini teyit etmektedir.

Katar Devleti, güvenliğini ve egemenliğini hedef alan hiçbir eylemi hoş görmeyeceğini teyit etmektedir."