İsrail'in saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

İsrail'in saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanlığı İsrail'in başkent Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef almasının ardından bir açıklama yaptı. Saldırı "korkakça" olarak nitelendirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısının ardından Katar'dan ilk açıklama geldi. Saldırıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere toplanan Hamas müzakere heyeti hedef alındı.

'KORKAKÇA SALDIRI'

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doha'da Hamas Siyasi Bürosu'nun bir dizi üyesinin ikametgahını hedef alan İsrail'in korkakça saldırısını kınıyoruz.

Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuku ihlal etmekte ve Katarlıların ve bölge sakinlerinin güvenliğini ve emniyetini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Katar Devleti bu saldırıyı şiddetle kınamakta ve İsrail'in bu pervasız davranışını hoş görmeyeceğini teyit etmektedir.

Katar Devleti, güvenliğini ve egemenliğini hedef alan hiçbir eylemi hoş görmeyeceğini teyit etmektedir."

Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiasıSon Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Dünya
Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası
Son Dakika | İsrail'den Katar'daki Hamas müzakere heyetine suikast girişimi: El Hayya öldürüldü iddiası
Mahalleli toplanıp Maliye Bakanı'nı kovaladı: Koşturup koşturup bir daha vurdular
Mahalleli toplanıp Maliye Bakanı'nı kovaladı: Koşturup koşturup bir daha vurdular