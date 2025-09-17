Netanyahu, 'Mesut Yılmaz' anısıyla Erdoğan'a rest çekti: "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada, Kudüs’ün Osmanlı mirasına ve Müslüman dünyasına ait olduğunu, “Kudüs bizim şehrimiz, bizden bir şehir” ifadelerini kullanmıştı.

MESUT YILMAZ'LA OLAN ANISINI ANLATTI

Netahyahu, programda yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile olan anısını anlatıp Erdoğan’ı Kudüs açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil" dedi.

Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: