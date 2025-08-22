Balıkesir’de feci kaza: tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole yuvarlandı

Balıkesir’de feci kaza: tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole yuvarlandı
Yayınlanma:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole devrildiği kazada 18 yaşındaki Zeynep Kanat hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Abdullah Kanat’ın hakimiyetini yitirdiği traktör, şarampole devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ekipler, römorkta yolculuk yapan tarım işçilerinden 18 yaşındaki Zeynep Kanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

tarim-iscilerini-tasiyan-traktor-saramp-877173-260579-1.jpg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI!

Kaza sonucunda, traktör sürücüsü Abdullah Kanat ile 3 kişi yaralanırken yaralılar Sındırgı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bigadiç ve Balıkesir devlet hastanelerine sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

tarim-iscilerini-tasiyan-traktor-saramp-877174-260579.jpg

Kaynak:DHA

