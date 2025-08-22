İşe gitmek için yola çıkmıştı: Sevinç 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma:
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Sevinç Soydaş, 5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Mart'ta sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

adana1.jpeg

Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

adana2.jpeg

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

adana3.jpeg

Kazanın ardından 5 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sevinç Soydaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevinç Soydaş'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.

adana4.jpeg

sevinc.jpeg

Kaynak:DHA

