Tarsus’ta trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Musalla kavşağında meydana geldi. E.Y. (22) yönetimindeki 33 M 5110 plakalı minibüs, Duran D. (38) idaresindeki 33 P 6277 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan D.D. ve minibüs şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak motosiklet sürücüsü Duran D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü E.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan D.D.’nin tedavileri hastanede sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.