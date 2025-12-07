Bakanlığa bağlı yurtta skandal ölüm: 5 aylık bebek ihmal sonucu beşiğe sıkışarak öldü

Antalya'da meydana gelen olayda, 17 Şubat 2025 tarihinde Kepez Devlet Hastanesi'nde doğan Arda D. D. adlı bebek, taburcu edildikten iki hafta sonra rahatsızlandı.

Yeniden Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen Arda bebek, burada yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı Rich Hospital Hastanesine götürüldü. Annenin iddiasına göre hastane, tedavisi tamamlanan Arda bebeği, kendilerine ulaşılamadığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'na teslim etti.

BEBEK 4 SAAT BOYUNCA KONTROL EDİLMEMİŞ

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre 5 aylık Arda bebek, burada uyuduğu yatağın beşiğe küçük gelmesi sonucunda oluşan boşluğa baş boyun bölgesinin sıkışmasına bağlı havasız kalma sonucu hayatını kaybetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, bebeğe 4 saat boyunca kontrol edilmediğinden müdahale edilmediği ve bebeğin bu sebepten dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili 2 bakıcı gözaltına alındı. Başsavcılık, şüpheliler hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Şüphelilerden birinin temizlik görevlisi olmasına karşın kurum tarafından çocuk bakıcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

"BENİM VE EŞİMİN BUNDAN HABERİ YOKTU"

Kan donduran olayla ilgili ifadesi alınan anne, şunları anlattı:

"Acil servis bizi çocuk doktoruna yönlendirdi. Bir gece hastanede kaldık. Daha sonra Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için hastane bizi Rich Hospital Hastanesine sevk etti. Oğlumun burada yatışı yapıldı. Ben de evime gittim. Yaklaşık üç hafta kadar oğlum Rich Hospital Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım servisinde kaldı. Birkaç defa oğlumuzu gördük. Oğlumun tedavisi bittikten sonra hastane yetkilileri bizlere ulaşamayarak oğlumu Antalya Çocuk Evleri Sitesine vermişler. Benim ve eşimin bundan haberi yoktu. Bizim iznimiz ve bilgimiz dışında olmuştur."

ÇOCUKLARININ CANSIZ BEDENİNİ ALDILAR

Anne F.D.'nin anlattıklarına göre Arda bebek, Mart 2025 tarihinde yurda verilen bebeği izyaret eden anne ve baba, oğullarının "iyi gözüktüğünü" savcıya anlattı.

F. D., çocuklarını almak istediklerinde "Kendinize kalacak yer ayarlayın" denilerek Arda bebeğin kendisine teslim edilmediğini iddia etti.

Oğlunun nasıl öldüğünü bilmediğini belirten D., "Kurum yetkilileri eşimi arayarak oğlumun vefat ettiğini söylemişler. Daha sonra eşimle birlikte oğlumun cenazesini Adli Tıp Kurumunda morgdan teslim aldık ve defnettik" dedi.

Baba İ. Ç. ise oğlunun özel hastanede olduğu dönemde denetimli olarak çıktığı cezaevine geri döndüğünü, ancak hastaneye aile dostlarının numarasını verdiğini kaydetti.