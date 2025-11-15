İlaçlattığı evinde ölü bulundu: Aynı gün ablası da hastanede öldü

İlaçlattığı evinde ölü bulundu: Aynı gün ablası da hastanede öldü
Eskişehir’de Aziz Erses (69), tahtakurusu bastığı için ilaçlattığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı binanın 5’nci katındaki dairede oturan Aziz Erses, birkaç gün önce tahtakurusu ve haşere basan evini ilaçlattı. Ablası hastanede yatılı kanser tedavisi gören Erses, tek başına ilaçlanan evine gelerek, uyudu.

KENDİSİNDEN HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ: EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, eve kontrole geldiklerinde Erses’i hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, Erses’in hayatını kaybettiği belirlendi.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN ABLASI DA BUGÜN ÖLMÜŞ

Öte yandan bekar olan Aziz Erses’in Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören ablası Zeynep O.'nun da bugün vefat ettiği öğrenildi. Polisin, zehirlendiği ihtimali üzerinde durduğu Erses'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Erses’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polisisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

