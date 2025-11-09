79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma:
Zonguldak'ta yalnız yaşayan Hanife Gedik (79), oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Polisin, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta meydana geldi.

Eskişehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduEskişehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ÜST KATINDA OTURAN OĞLU TELEFONLA ULAŞAMAYINCA AŞAĞI İNDİ

2 katlı müstakil evin alt katında yalnız yaşayan Hanife Gedik'in üst katta yaşayan oğlu, annesine telefonla ulaşamayınca aşağıya indi. Bir arkadaşının yardımıyla pencereden eve giren F.G., annesini yatağında hareketsiz şekilde buldu.

KALP HASTASI OLAN YAŞLI KADININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gedik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen ve polisin de kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

