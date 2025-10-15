Eskişehir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan bir vatandaşın evinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Dairelerden birinden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

59 YAŞINDAKİ VATANDAŞ ÖLÜ BULUNDU

Eve girmek için çilingir yardımı alan polis ekipleri, içeri girdiklerinde dairede yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Zafer Özpoyraz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Özpoyraz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.