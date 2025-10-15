Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişi, kaldığı dairede arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu kişinin saatler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi

ARKADAŞLARI İHBARDA BULUNUP KAÇMIŞ

Olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre, dairede cansız bedeni bulan ve durumu ihbar eden arkadaşlarının, polis ekipleri olay yerine gelmeden adresten ayrıldığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından yabancı uyruklu kişinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, hem ölüm nedenini hem de adresten ayrılan arkadaşları bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.



