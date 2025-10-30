Yenidoğan çetesinin hastanelerinden biri rekor fiyata satıldı! Eski AKP'li bakanındı

Yenidoğan bebeklerin ölümüne ve sakat kalmasına neden olduğu iddia edilen soruşturmada adı geçen Avcılar Hospital sessiz sedasız el değiştirdi. Hakkında kayyum atanan hastane, TMSF’nin açtığı ihale sonucunda 600 milyon liraya Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’ye satıldı.

TMSF, Avcılar Hospital’ın ticari bütünlüğünü 25 Mayıs 2025’te 768 milyon 100 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkardı. Ancak ihaleye katılım olmayınca ikinci bir ihale düzenlendi ve satış bedeli 600 milyon liraya indirildi. Satış işlemi 24 Eylül 2025’te tamamlandı. Ruhsat devri süreci Sağlık Bakanlığı nezdinde sürüyor.

MÜEZZİNOĞLU 'VİCDANİ OLARAK RAHATIM' DEMİŞTİ

Hastanenin eski sahibi, AKP’nin eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, skandalla ilgili şunları söylemişti:

“Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım, kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım, o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.”

Sözcü'nun haberine göre; Avcılar Hospital, bebek hastaların özel hastanelere yönlendirilerek hayatını kaybetmesine yol açan “Yenidoğan Çetesi” davasında adı geçen 13 hastaneden biriydi. Soruşturma kapsamında birçok özel hastaneye kayyum atanmış ve bazılarına ait ruhsatlar iptal edilmişti.

DAVİVA GRUP NEDİR?

2008'de kurulan Daviva Grup, özellikle diyaliz alanında faaliyet gösteriyor. 2023 ve 2024 yıllarında D.med Healthcare ve Fresenius Medical Care Nephrocare’in Türkiye’deki merkezlerini satın alarak büyüdü. Şu anda 19 ilde 53 diyaliz merkezi bulunan şirket, 9 binden fazla hastaya hizmet veriyor. 1300’den fazla çalışanı olan şirketin yönetim kurulu başkanı Dr. Hakan Yavuz, aynı zamanda Özel Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.