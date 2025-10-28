"Yenidoğan" savcısı tehdit edilmişti: Mahkemenin tahliye kararına itiraz

“Yenidoğan Çetesi” soruşturmasını yürütürken İstanbul’da ölümle tehdit edilen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in davasının duruşmasında 5 sanığın tahliye edilmesine itiraz edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilen 5 tutuklu sanık arasında yer alan avukat Aylin Arslantatar dahil olmak üzere verilen karara, müşteki konumundaki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in vekilleri tarafından itiraz edildi.

‘EYLEM ÖRGÜTSEL KARAKTERDE’ İTİRAZI

İtiraz dilekçesinde, dosyaya yansımış bilgi ve belgeler incelendiğinde sanıkların sadece tehdit fiiliyle sınırlı kalmadıkları, müvekkilin aile bireylerine ilişkin özel bilgileri dahi araştırma ve sorgulama yoluna gittikleri, bu nedenle tehdidin bireysel düzlemden çıkarak müvekkilin yakın çevresini hedef alan organize bir baskıya evrildiği ifade edildi.

ADİL YARGILANMA HAKKI VURGUSU

Mağdurun cumhuriyet savcısı olduğuna dikkat çekilen dilekçede, "Eylemin örgütsel karakterde tasarlandığı göz önüne alındığında, sanıklara verilen tahliye kararları hem toplumsal vicdanı rahatsız etmekte hem de yargı otoritesine olan güveni sarsmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçede şu hususlara değinildi:

"Duruşma esnasında sanık Mustafa Kemal Zengin'in müvekkile 'örgüt lideri' diyerek hakaret etmesi ve sanık Aylin Arslantatar'ın, müvekkilin kendisine ilgi duyduğu için kumpas kurduğu yönündeki, savunma sınırlarını aşan küçük düşürücü beyanları duruşma tutanağına dahi geçirilmemiş, tarafımızca yapılan itirazlar ise tutanağa yansıtılmadan yok sayılmıştır. Bu durum adil yargılanma hakkı, yargı tarafsızlığı ve yargılamanın aleniyeti ilkeleri bakımından ciddi sakıncalar doğurmaktadır."

SAVCILIK MÜTALAASI HATIRLATILDI

Cumhuriyet savcılığının aynı oturumda sunduğu mütalaada sanıkların tutukluluklarının sürdürülmesi yönünde görüş bildirildiği aktarılan dilekçede, "Bu mütalaaya rağmen tahliye kararı verilmesi, dosya kapsamı, mevcut deliller ve suçun niteliğiyle çelişmektedir. Bununla birlikte üye hakim de haklı olarak sanık Aylin Arslantatar'ın tahliyesine yönelik karara karşı oy kullanarak, tahliyenin dosya kapsamı itibarıyla yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmiştir." tespitleri yer aldı.

Dilekçede, sanık Aylin Arslantatar'ın tutuklu olduğu süreçte, sanık Mustafa Kemal Zengin'e ilettiği 3 faks metni incelendiğinde, sanığın itirafçının beyanlarını değiştirmeye yönelik girişimde bulunduğu, örgüt liderine dosyanın seyri hakkında bilgi aktardığı ve örgütsel faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla delilleri karartma çabası içerisinde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Sanıklara yönelik yeniden tutuklama kararı talep edildi

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEBİ

Dilekçede, "Sanıklara isnat edilen suçlar arasında yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçu da bulunmakta olup, bu suçun niteliği gereği sanıkların serbest bırakılması halinde soruşturma ve yargı süreçlerinin bağımsızlığı tehlikeye girecek, görevli hakim ve diğer kamu görevlileri üzerinde baskı oluşturulma riski doğacak, ayrıca başka kişilerin hak ve menfaatlerinin zarar görme tehlikesi meydana gelecektir" tespitlerine yer verildi.

Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye

Sanıklar Aylin Arslantatar, Yavuz Çelik, Baki Çelik, Gökhan Güler ve Muhammed Emin Orhan hakkında verilen tahliye kararlarının, cumhuriyet savcılığının mütalaasında yer alan tutukluluğun devamı yönündeki görüş çerçevesinde tekrar ele alınması dilekçede talep edildi.

Makamda tehdit sonrası ilk yüzleşme: Yenidoğan çetesinin 'kumpas' çıkışı savcıyı çileden çıkardı

Dilekçede, dosyadaki mevcut deliller, iştirak ilişkileri, "öldürmeye teşebbüs" suçu isnadı, örgütsel yapı bağlantıları ve müvekkilin yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusu bir arada değerlendirilerek, sanıklara yönelik yeniden tutuklama kararı çıkarılması talep edildi.