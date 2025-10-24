Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran sağlık skandallarından biri olan "Yenidoğan Çetesi" davasının soruşturma savcısı Yavuz Engin'i, makamında tehdit ettiği görüntüler infial yaratan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin dahil 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına bugün Bakırköy Adliyesi'nde devam edildi.

Makamda tehdit sonrası ilk yüzleşme: Yenidoğan çetesinin 'kumpas' çıkışı savcıyı çileden çıkardı

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar 'Örgüt kurmak', 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' ve 'Yargıyı etkilemeye çalışma' suçlamalarından yargılanıyor. Savcı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, Avukat Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler'in 100 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

5 SANIĞA TAHLİYE

Bugün devam eden yargılamanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Zengin hariç diğer tutuklu 5 sanığın tahliyesine hükmederek, duruşmayı 12 Ocak 2026'ya erteledi.