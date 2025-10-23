Makamda tehdit sonrası ilk yüzleşme: Yenidoğan çetesinin 'kumpas' çıkışı savcıyı çileden çıkardı

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısında.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar 'Örgüt kurmak', 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' ve 'Yargıyı etkilemeye çalışma' suçlamalarından yargılanıyor.

Yenidoğan Çetesi savcısı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, Avukat Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler, 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısında.

Sanık Mustafa Kemal Zengin

SANIK ZENGİN İLE SAVCI İLK DEFA YÜZ YÜZE

Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarıyla Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin katıldı.

Savcı Engin ile sanık Zengin, soruşturma kapsamında ilk defa yüz yüze geldiler.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre sanık Zengin, savunmasında kendisini “mağdur” olarak tanımladı. Zengin, “Ben bu dosyanın sanığı değil, mağduruyum. Yavuz Çelik’i 15-20 yıldır tanıyorum, sevilen biridir, arkadaşımdır. Aylin Arslantatar’ı ise avukat olması nedeniyle tanıyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum” dedi.

“SAVCI YAVUZ ENGİN’LE GÖRÜŞMEYE AYLİN’İN ISRARIYLA GİTTİM”

Sanık Zengin, müşteki savcı Yavuz Engin’le olan görüşmesini şu sözlerle anlattı:

“Arslantatar, savcı Engin’in kendisine gece geç saatlerde mesaj attığını ve görüşmek istediğini söyledi. Başta gitmek istemedim ama Arslantatar’ın ısrarı üzerine birlikte gittik. Savcıya, ‘Ben olaya müdahil olmaya gelmedim’ dedim. Ancak basına yansıyan şekilde bir durum yaşanmadı.

Kesinlikle öldürmeye teşebbüs yoktur. Savcı beyin özel hayatına ilişkin bir durum da söz konusu değildir. Kimseden bilgi talep etmedim, kimseye zarar verme niyetim yoktu”

SAVCIYI ÇİLEDEN ÇIKARAN "KUMPAS" ÇIKIŞI

Tutuklu sanık avukatı Aylin Arslantatar duruşma salonuna alındığı sırada "Adalet tecelli edecek. Yavuz beni tutuklattın bu ülkede bir savcı avukata kumpas kurdu" şeklinde bağırdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de “Savcı kumpas kurdu” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından bir anda karıştı. Savcı Engin, “Devlet kumpas kurmaz! Haddini bil” diyerek yanıtladı.

Mahkeme başkanı ise tarafları uyararak duruşmanın düzenini sağladı.