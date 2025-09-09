Bakan Yerlikaya'dan İzmir saldırısına ilişkin açıklama

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan polis memurlarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, saldırı sonrası tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Kahraman polislerimizi ziyaret ettik. Çok şükür sağlık durumları iyi. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden korusun” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimiz, kıymetli basın mensupları, dün sabah saatlerinde, Salih İşgören Polis Merkezimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Birinci Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı büyük. Çok üzgünüz.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum.