Saldırıda IŞİD izleri görülmüştü: Saldırganın babası Atatürk düşmanı çıktı!

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, iki polis şehit olurken 6 kişi de yaralandı.

Polis karakolunun karşısındaki parkta bir süre bekleyen 16 yaşındaki kar maskeli saldırgan, karakol girişindeki nöbet yerine ateş açtı.

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in evinden aşağı indiği, saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi.

Polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ, boynundan ağır yaralanırken, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı bacağından yaralandı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı, sırtında da bir çanta olduğu görüldü.

SALDIRIDA 'IŞİD' ŞÜPHESİ

16 yaşında olduğu iddia edilen saldırganın vurulduktan sonra tekbir getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırgana ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında ise, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım inşallah" ifadeleri yer aldı.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşım bu şekilde:

SİLAH BABASINA AİT

İzmir Valisi Süleyman Elban, lise üçüncü sınıf öğrencisi olan saldırganın suç kaydının bulunmadığını belirtti ve kullanılan silahın saldırganın babasına ait olduğunu açıkladı.

Vali Elban, "Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" dedi.

BABASININ ATATÜRK DÜŞMANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Saldırganın babasının Facebook hesabında, dikkat çeken paylaşımların yer aldığı belirlendi.

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın babasına ait olduğu belirtilen "sığırcık" kuşlarını vurduğu, saldırganın ağzında ve ellerinde ölü kuşlar tuttuğu fotoğraflar ortaya çıktı.

Yorumlarda saldırganın babasına yönelik defalarca kez bu konu hakkında uyarı yapıldığı yer aldı.

16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin ayrıca oyuncak silahla çekilmiş fotoğrafını da babası Facebook hesabından paylaştı.

Saldırganın babasının, sosyal medya hesabında Cumhuriyet dönemi ve Atatürk’e yönelik skandal ifadeler içeren paylaşımları da paylaştığı görüldü.