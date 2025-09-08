Son dakika| İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısına yayın yasağı getirildi

Son dakika| İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısına yayın yasağı getirildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memuru Ömer Amilağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis memuru Murat Dağlı hafif şekilde yaralandı.

16 yaşındaki saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. Saldırganın annesi ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği açıklandı.

"YAYIN YASAĞI KONULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak:DHA

