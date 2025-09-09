İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, iki polis şehit olmuş üç kişi de yaralanmıştı.

Polis karakolunun karşısındaki parkta bir süre bekleyen 16 yaşındaki kar maskeli saldırgan, karakol girişindeki nöbet yerine ateş açmıştı.

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in evinden aşağı indiği, saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi.

Polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ, boynundan ağır yaralanırken, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı bacağından yaralandı.

ŞEHİT POLİSLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında, Şehit Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’ne, Şehit Akın’ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’na defnedilecek.

