"Belediye başkanı" Arapça çıktı: Türkçe bakın neymiş

Arapça'dan geçip, dilimizde kullanan kelimeler var.
"Belediye" ve "Belediye başkanı" da Arapça çıktı. Türkçe adı bakın neymiş?
Usta gazeteci Melih Aşık, bugünkü yazısında bu konuya yer verdi.

"NE DEMEK URAY?"

Aşık, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Karamürsel Belediye binasının tepesinde Belediye yazmıyor URAY yazıyor...
Ne demek Uray?
Aynı zamanda bir dil uzmanı olan Prof. Ahmet Övgün Ercan Facebook’a koyduğu fotoğrafta bilgi de veriyor.

Romanya’da Türkçe seçmeli ders oldu!Romanya’da Türkçe seçmeli ders oldu!

“Ur Türkçede şehir demektir.
URAY, belediye demektir. Bugün bizim kullandığımız belediye Arapçadır.
Atatürk Cumhuriyeti’nin ilk döneminde belediye denmez, Uray denirdi.
URBAY da belediye başkanı.
Bir de ORDU var.
Ordu da başkent demektir.
ORHAN, kentin Hakan’ı, kentin başkanı demektir,
Devlet de Türkçe değildir. Türkçesi İLKUT’tur.
Vatan, Arapçadır. Türkçesi, İL’dir
İLTER; vatansever demektir.”
Bu bilgiler unutulan Türkçe ile ilgilidir.!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

