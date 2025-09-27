Romanya’da Türkçe seçmeli ders oldu!

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında Romanya’da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Türkçenin seçmeli ders olarak okutulduğu başkent Bükreş’teki 80 Numaralı Ortaokulda yapılan etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Okul Müdürü Tatiana Ramona Rostas Covalev ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulda Türkçe eğitimi için özel olarak hazırlanan sınıfta ilk dersi veren Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, öğrencilerin Türkçeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Altan, “Türkçeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara katkı sağladığını” söyledi.

YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız da projenin Romanya’da üçüncü yılına girdiğini hatırlattı. Yıldız, “2024’te ocak ayında sadece 6 okul ve 450 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta bugün 25 okul ve yaklaşık 1500 öğrenciye ulaştık. Bu büyüme, Türkçeye ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.” dedi.

BİR KALICI DOSTLUK PROJESİ

Yıldız ayrıca Romanya’da “Kardeş Okul Projesi”nin de başlatıldığını belirterek, öğrencilerin yalnızca Türkçe öğrenmekle kalmadığını, aynı zamanda kalıcı dostluklar kurduğunu ifade etti.

80 Numaralı Ortaokul Müdürü Tatiana Ramona Rostas Covalev ise Türkçenin okulda seçmeli ders olarak okutulmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin Türkçe derslerinin yanı sıra ebru, masal resimleme, Hacivat-Karagöz, Türk müziği ve mutfağı gibi atölye çalışmalarına da katılabildiği bilgisi paylaşıldı.