Manavgat'ta doğal gaz süreci başladı: 'Kentin enerji geleceği için ortak irade' mesajı

Manavgat’ta doğal gaz süreci, geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıda, 'Kentin enerji geleceği için ortak irade' mesajı verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde enerji altyapısını yakından ilgilendiren doğal gaz süreci, geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısıyla ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, 'Kentin enerji geleceği için ortak irade' mesajı verildi.

Toplantıya, Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Tuba Vural Çokal ile doğal gaz dağıtım şirketi Enerya’nın Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu ve Yapım-Etüt Proje Müdürü Abdülkadir Kılıç katıldı.

TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM

Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizm sektörü paydaşları ve sektör profesyonelleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek tarafından süreç ve yol haritası anlatıldı.

Enerya yetkilileri tarafından Manavgat’a doğal gazın ulaştırılmasına ilişkin mevcut durum, planlama çalışmaları ve yatırım takvimi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumda; altyapı projelendirme aşaması, etaplama planı, bağlantı süreçleri ve olası yatırım takvimi gibi başlıklar ele alındı.

Katılımcılar, doğal gaz yatırımının hem konutlar hem de turizm ve hizmet sektörü açısından yaratacağı dönüşüme dikkat çekti.

Özellikle enerji maliyetlerinin düşmesi, çevresel etkilerin azalması ve daha güvenli bir enerji arzının sağlanması başlıkları öne çıktı.

"KENTİN ENERJİ GELECEĞİ İÇİN ORTAK İRADE"

Belediye yetkilileri, Manavgat’ın enerji altyapısını güçlendirecek bu sürecin tüm paydaşlarla birlikte, şeffaflık ve iş birliği anlayışıyla yakından takip edildiğini vurguladı. Kentin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından doğal gaz yatırımının stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

Manavgat’ta siyasi parti temsilcilerinin, kamu kurumlarının ve sektör paydaşlarının aynı masa etrafında buluşması, "Kentin enerji geleceği için ortak irade ortaya konulduğu" şeklinde yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

