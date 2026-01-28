Bu cihaz havayı ve Güneş enerjisini benzine dönüştürmeyi vaat ediyor

Son yıllarda yakıt fiyatlarının istikrarlı ancak yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte, New York merkezli küçük bir Amerikan şirketi, Güneş ve havayı benzine dönüştüren bir cihaz geliştirerek önemli bir soruna çözüm sağladı.

Aircela üç aşamalı bir süreç izleyerek çalışır. İlk olarak, karbondioksiti doğrudan havadan yakalar, ardından su buharını da hapseder ve elektroliz yoluyla suyu hidrojen ve oksijene ayırır. Oksijen serbest bırakılırken, geriye hidrokarbonların yapı taşları olan hidrojen ve karbondioksit kalır.

Aircela

Karışım daha sonra bilimsel yayınlarda belgelendiği üzere, karbondioksitin metanole doğrudan hidrojenasyonu olarak bilinen bir işleme tabi tutulur. Bu, yerleşik bir süreçtir ve Aircela'nın entegre bir benzin pompası aracılığıyla kullanıcıya dağıtmadan önce gerçekleştirdiği son adımdır.﻿

Ancak Aircela, bu sürecin bazı sınırlamaları nedeniyle herkese ücretsiz benzin vaat etmiyor; en önemlisi günde sadece 3,7 litre benzin üretmesi. Ayrıca, maliyet de dikkate alınması gereken önemli bir faktör; bu makinenin (resmi belgeleri olmasa da) 12.000 ila 17.000 euro arasında bir maliyete sahip olacağı tahmin ediliyor.

Sürdürülebilir enerjinin Aircela'yı pratik ve uygun maliyetli hale getirmenin anahtarı olduğu göz önüne alındığında, bu cihazın bol güneş ışığı alan bölgelerde iyi çalışacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, cihazın potansiyeli tek başına etkileyici olmasa da, büyük ölçekli projelerde verimliliği dikkat çekici sonuçlar verebilir.