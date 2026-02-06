Eyüpsultan'da erkek cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
İstanbul Eyüpsultan'da yoldan geçen kişiler tarafından bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olay yerine giden ekiplerce yürütülen çalışmalarda cansız bededenin Zfer Çevik'e ait olduğu tespit edildi.
İstanbul Eyüpsultan'da yoldan geçen kişiler, saat 16.00 sıralarında ağaçlık alanda bir erkeğe ait cansız beden buldu.
Durumu farkedenlerin ihbarı üzerine, cansız bedenin bulunduğu 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Caddesi'ne polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞAÇLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenin 34 yaşındaki Zafer Çevik'e ait olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çevredekileri paniğe sürükleyen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(DHA)