Su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedeni bulundu

Edirne’nin İpsala ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, otomobiliyle su kanalına uçan 50 yaşındaki restoran işletmecisi Aytekin Bayraktar’dan acı haber geldi. Ekiplerin saatler süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, Bayraktar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

SU KANALINDA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Yenikarpuzlu beldesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçtuğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’dan gelen AFAD ekipleri, deniz polisi, itfaiye ve jandarma hem su altında hem de kanal çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

4 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Akıntının etkisiyle aracından ayrılarak sürüklenen Aytekin Bayraktar’ın bedeni, kazanın yaşandığı noktadan yaklaşık 4 kilometre mesafede deniz polisi tarafından suyun içinde bulundu. Sudan çıkarılan Bayraktar’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sivas'ta kar esareti: Ağılın çatısı çöktü 40 koyun telef oldu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.